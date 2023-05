Gratis-Öffis: Salzburger fahren ab 3. Juni an fünf Samstagen kostenlos

Ab 3. Juni kann man in Salzburg jeden Samstag gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die Aktion geht bis 1. Juli. "Nach der erfolgreichen Aktion im letzten Jahr möchten wir auch heuer neue Kunden gewinnen, die

das Angebot des Salzburger Verkehrsverbunds dauerhaft nutzen", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Die kostenlosen Öffi-Fahrten können an den Benzinfrei-Tagen von Betriebsbeginn bis Betriebsende genutzt werden. Sie gelten für alle Bus- und Bahnlinien (Nah- und Fernverkehr) des Salzburger Verkehrsverbunds im Bundesland Salzburg.

Mit Jahreskarte: Freier Eintritt in alle Museen

Für alle, die schon eine Jahreskarte nutzen, gibt es an den Benzinfrei-Tagen ein besonderes Zusatzangebot. Alle Besitzerinnen und Besitzer einer Jahres-Netzkarte erhalten an den Benzinfrei-Tagen kostenlosen Eintritt in ein Museum ihrer Wahl im Bundesland Salzburg. Die Fahrgäste zeigen beim Museum einfach ihr Ticket vor und bekommen dann einen Gratis-Eintritt. Die Aktion gilt für alle gültigen Jahreskarten: alle Varianten des Klimatickets Salzburg, KlimaTickets Österreich und der SUPER

s'COOL-CARD. Freien Eintritt gibt es an den Aktionstagen in allen Salzburger Museen und Sammlungen. Alle beteiligten Museen sind hier zu finden.