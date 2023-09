Gratis-Öffis wieder am Sonntag - Gaisberg bleibt autofrei

Am Sonntag fahren alle Menschen in Salzburg wieder gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem ist an diesem Tag der Gaisberg für den Individualverkehr gesperrt.

Einsteigen und losfahren: Zuletzt konnten Öffi-Nutzer am Ruperti-Wochenende in Salzburg kostenlos Bus und Zug fahren. Die Aktion "Benzinfrei-Tage" wurde gut genutzt, mancherorts zu gut: Zahlreiche Fahrgäste klagten über zu volle Busse. Manche konnten die Fahrt erst gar nicht antreten. "Das Feedback war zum überwiegenden Teil positiv. Durch die große Nachfrage hatten wir aber punktuell Probleme mit der Kapazität", räumt Christian Schernthaner, Pressesprecher des Salzburger Verkehrsverbunds (SVV) ein. "Das bedeutete Wartezeit für Kunden und das tut uns sehr leid."

30 Prozent mehr Fahrgäste

Mehrere Verstärkerbusse seien am Kirtagswochenende allerdings im Einsatz gewesen, um Fahrgäste, die keinen Platz mehr im Bus ergattern konnten, doch noch ans Ziel zu bringen. Im Durchschnitt hätten an den "Benzinfrei-Tagen" rund 30 Prozent mehr Fahrgäste die Salzburger Öffis benutzt. "Am Rupertikirtag waren es aber sicher mehr", sagt Schernthaner. Und das sei ja ein Grund zur Freude. Schließlich zeigten die SVV-Analysen, dass nach solchen Aktionstagen die Zahl der verkauften Tickets ansteige.

Dass an den drei Tagen kein Ticket benötigt wurde, war nicht allen Fahrgästen klar: Bei den SN meldeten sich Salzburger, die sich darüber ärgerten, beim Fahrkartenkauf nicht über die Gratis-Aktion informiert worden zu sein. In der App weise man Nutzer per Banner auf die Aktion hin, erklärt Schernthaner: "Wir können die Ticketshops aber an den ,Benzinfrei-Tagen' nicht kurzfristig abdrehen. Schließlich werden auch Wochentickets und Karten für andere Tage gekauft." Wer sich versehentlich eine Fahrkarte gekauft habe, bekomme das Geld dafür aber vom Verkehrsverbund unbürokratisch rückerstattet.

"Benzinfrei-Tag" heuer nur noch am 1. Oktober

Ein weiteres Mal können Salzburger heuer die öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland noch kostenlos nutzen: Zum Internationalen Tag der älteren Menschen am kommenden Sonntag, 1. Oktober, wird erneut ein "Benzinfrei-Tag" ausgerufen. Das Ticket für Bus oder Bahn ersparen sich an dem Tag aber nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern alle Nutzer. Weitere Aktionstage seien für heuer aber nicht mehr geplant, auch nicht im Advent, sagt Schernthaner.

Am 1. Oktober ist auch der Gaisberg wieder autofrei. Der Gaisbergbus wird an dem Sonntag im 22-Minuten-Takt fahren.

Mit der Aktion zum Seniorentag wird auch der Umstand gefeiert, dass sich mittlerweile 10.000 Salzburger Senioren und Seniorinnen für das Klimaticket entschieden haben. Die Edelweiß-Jahresnetzkarte für Menschen ab 65 kostet 274 Euro. Insgesamt wurden 52.000 Klimatickets für das Bundesland verkauft. Hinzu kommen 13.600 Salzburger, die ein österreichweites Klimaticket erstanden haben. Der Preis liegt bei 365 Euro für die Bundesländer-Variante. Auch 2024 wird es keine Preiserhöhung geben, verspricht der Verkehrsverbund.