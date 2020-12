Gratis-Schnelltests in 50 Hausarztpraxen möglich

Das Land weitet die Coronatests über die Weihnachtsfeiertage aus. Von 23. bis 25. Dezember sind kostenlose Abstriche in 50 Praxen in allen Salzburger Bezirken möglich.

In Kooperation mit dem Roten Kreuz bietet das Land vor und während der Weihnachtsfeiertage gratis Corona-Schnelltests in allen Bezirken an. Von Mittwoch bis Freitag, 25. Dezember, bieten auch 50 Hausärzte in allen Bezirken Tests an.

"Dadurch geben wir der Bevölkerung bis zum 25. Dezember Uhr) noch mehr Möglichkeiten, sich kostenlos und unkompliziert auf das Corona-Virus testen zu lassen. Ich appelliere davon Gebrauch zu machen", betont Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) in einer Aussendung des Landes.

Unter www.salzburg.gv.at/coronatests ist eine Auflistung sämtlicher teilnehmender Praxen einsehbar, auch an welchem Tag die jeweilige Praxis zur Verfügung steht. Die Anmeldung dazu erfolgt direkt über die jeweilige Ordination, Testungen werden jeweils im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr vorgenommen.

Aus neun wurden schnell 48 Teststraßen

Zur raschen Bewältigung der Corona-Schnelltests wurden die Kapazitäten stark hochgefahren. Die anfänglich neun Teststraßen wurden bis Dienstagnachmittag auf 48 erweitert. Mit dem neuen Standort am Salzburger Messezentrum gibt es nun insgesamt zehn im ganzen Bundesland.



Quelle: SN