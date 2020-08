Das Angebot des Landes Salzburg für Gratis-Coronatests für Reiserückkehrer stößt auf reges Interesse. Bis Montagmittag meldeten sich 700 Salzburger für einen Test an.

Tobias Gabler ist schon am 8. August aus Kroatien zurückgekommen. Am Montag lässt sich der Salzburger bei der Covid-Teststation beim Fußballstadion in Kleßheim testen. "Nachdem es jetzt das Gratisangebot gibt, möchte ich auf Nummer sicher gehen", sagt er.

...