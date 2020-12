Gratistesten jetzt auch am Messegelände und bei Hausärzten möglich

Zu den bisherigen Standorten für die Coronatests vor Weihnachten kommt das Messegelände hinzu. Zudem startet die Ärztekammer einen Aufruf an alle Hausärzte, ebenfalls das Gratistesten in den Ordinationen zu ermöglichen.

Im ganzen Bundesland erleben die Gratis-Teststationen, die das Rote Kreuz im Auftrag des Landes eingerichtet hat, seit Montag regen Andrang. Vor allem an den Standorten am Europark und jenem in Eugendorf gab es am ersten Testtag bereits erhebliche Wartezeiten. Jetzt gab das Land Salzburg bekannt: Ab Dienstag, 14 Uhr wird ein neuer Standort beim Messezentrum Salzburg eröffnet. Mit 15.30 Uhr steht der Vollbetrieb mit zehn Abstrichspuren zur Verfügung.

Land Salzburg und Rotes Kreuz ermöglichen bis 26. Dezember diese kostenlosen Tests. Anmeldung ist keine nötig, rund 15 Minuten nach Abnahme wird ein Ergebnis übermittelt. Bei einem positiven Ergebnis bekommt man über die Hotline 1450 einen neuerlichen Abstrichtermin für den PCR-Test zugewiesen. Bis morgen, 23. Dezember, haben alle Teststationen von 9 bis 18 Uhr geöffnet, vom 24. bis 26. Dezember jeweils von 9 bis 13 Uhr.

"Die Aufstockung der Testkapazitäten ist in Abstimmung und im Auftrag des Landes erfolgt. Es ist bereits eine deutliche Entspannung eingetreten, trotzdem wird für die Stadt Salzburg eine weitere Teststation im Messezentrum mit 10 Testlinien errichtet", so Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Auch Hausärzte bieten Gratistests an - eine Liste mit den Namen wird am Dienstagnachmittag bekannt gegeben

Die Ärtzekammer hat mit den Land Salzburg eine Vereinbarung zu den laufenden Gratistests vor Weihnachten in Salzburg getroffen. Am 23., 24., und 25. Dezember sollen auch Hausärzte in ihren Ordinationen Gratistests durchführen können. Derzeit haben niedergelassene Ärzte die Möglichkeit, sich bei der Ärztekammer freiwillig zu melden. Als Anreiz leistet das Land Salzburg ein Pauschalhonrar von 600 Euro. Eine Liste mit Ordinationen soll am Dienstag veröffentlicht werden.

Höhere Positivquote als bei den Massentests

Schon jetzt zeichnet sich bei den Tests vor Weihnachten eine höhere Positivquote als bei den Massentests vor etwa eineinhalb Wochen. Am Montag waren 63 der fast 3300 Getesteten positiv. Bei den Massentests ließen sich 124.955 Salzburger testen, bei 531 lieferte der Schnelltest ein positives Ergebnis.

