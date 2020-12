Gratistesten jetzt auch am Salzburger Messegelände und bei Hausärzten möglich

Zu den bisherigen Standorten für die Coronatests vor Weihnachten kommt das Messegelände hinzu. Ab Mittwoch wird es an 50 Standorten Gratistests von niedergelassenen Ärzten geben.

Die Kapazitäten hatten noch immer nicht gereicht. Auch am Dienstagmorgen gab es vor den Gratis-Teststationen, die das Land kurzfristig eingerichtet hatte, wieder lange Schlangen. Das Land Salzburg hatte dem Roten Kreuz den Auftrag erteilt, über Nacht von 21 auf 38 Testspuren zu erhöhen. So gab es beim Europark zehn statt vier Spuren, in Eugendorf neun statt zwei.

Trotzdem betrug die Wartezeit aufgrund des großen Andrangs dort jeweils rund eine Dreiviertelstunde. Im Laufe des Vormittags wurde in Absprache mit dem Roten Kreuz schließlich die Entscheidung getroffen, das Messezentrum als zusätzlichen Teststandort einzurichten. Dort wurden zehn Testspuren aufgebaut, in Radstadt wurde ebenfalls im Laufe des Tages eine weitere Spur aufgebaut. Der Zuspruch war in der Messe am Dienstagnachmittag noch gering, auch an den anderen Standorten wurde der Andrang weniger.

Rotes Kreuz musste Personal mobilisieren

Für die Einsatzorganisation bedeutete die weitere Aufstockung, erneut Personal zu mobilisieren. 118 Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind derzeit für die Gratistests im Einsatz. Man habe kurzfristig Freiwillige mobilisiert, Mitarbeiter aus dem Urlaub geholt und intern Personal umgeschichtet.

Gratistests von Hausärzten an 50 Standorten

Am Mittwoch sollen zudem Hausärzte Gratistests anbieten. Nach Verhandlungen mit dem Land wurden den Ärzten dafür 600 Euro als Pauschalhonorar geboten. Die Materialkosten werden zum Beschaffungspreis des Bundes ersetzt.

An 50 Standorten werden Ärzte die Gratistests anbieten, nicht alle werden dies an jedem Tag bis zum 25 . 12. machen. Eine Liste wurde vom Land Salzburg unter www.salzburg.gv.at/coronatests veröffentlicht.

Laut Christoph Fürthauer, Kuriensprecher der niedergelassenen Ärzte der Salzburger Ärztekammer, hat man mit dem Land ein gutes Vereinbarungsergebnis erzielt. "Für die drei Tage war das eine gute Lösung, beide Seiten sind aufeinander zugegangen."

Freilich könnten nicht alle Hausärzte die Gratistests bieten. Dafür müssten auch die Strukturen vorhanden sein. "Es ergibt keinen Sinn, wenn dann wegen des großen Andrangs der Ordinationsbetrieb zusammenbricht."

Klar sei auch, dass die Tests auch für die Hausärzte ein Thema blieben, sagt Fürthauer. Vor allem, wenn man auf eine mögliche Öffnung des Tourismus blicke. "Da wird man auch mit der Bundeskurie der Ärztekammer Gespräche führen müssen."

Am Mittwoch werden die Gratistests mit den nun 49 Testspuren weitergeführt. Man werde möglicherweise weitere Nachjustierungen durchführen, heißt es vonseiten des Landes Salzburg.

Hohe Rate an positiven Tests

Auch am zweiten Testtag waren im Vergleich zu den Massentests viele der Schnelltests positiv. So wurden am Dienstag 6983 Schnelltests abgenommen, 99 davon brachten ein positives Ergebnis. Insgesamt wurden seit Montag 10.331 Gratistests durchgeführt, 171 davon brachten ein positives Ergebnis.

Kritik an der Aktion kommt indes von der Salzburger SPÖ. Statt gleich nach den Massentests den SPÖ-Vorschlag für Gratistests durchzuführen, habe Landeshauptmann Haslauer herumlaviert, sagt Klubchef Michael Wanner. Die Testwilligen mussten sich stundenlang anstellen, die Benachrichtigung per SMS klappte nicht. "Ein "Bauchfleck mit Anlauf", sagt Wanner.