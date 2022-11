Grausame IS-Videos geteilt, Anleitungen zum Bombenbau heruntergeladen: 16-Jähriger in Salzburg vor Gericht

Ein 16-jähriger Tschetschene saß am Mittwoch wegen Terrorvorwürfen in Salzburg vor Gericht. Laut Anklage hatte er massenhaft IS-Propagandamaterial geteilt und verbreitet und sich auch Infos zur Herstellung von Bomben besorgt.

Sein Profilbild zeigte jenes eines tschetschenischen Kämpfers der Terrormiliz Islamischer Staat. Auf seinem Account auf einer Online-Plattform führte er allein 45 Video- und Bilddateien unter seinen "Favoriten" - unter anderem Dateien, die neben IS-Propagandavideos auch extrem schockierende Hinrichtungsvideos und solche über Selbstmordattentate von Mitgliedern der Terrormiliz zeigten. Dazu belegen Chats, dass er sich auch selbst dem IS anschließen wollte. Am Mittwoch musste der inzwischen 16-jährige in Salzburg lebende Tschetschene vor einem Jugendschöffensenat Platz nehmen - aus der U-Haft vorgeführt von ...