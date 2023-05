Greil unter globalen Topforschern

Professor Richard Greil gehört als "Highly Cited Researcher" zum Who is Who der weltweiten medizinischen Forschung.

Professor Richard Greil leitet am Uniklinikum Salzburg seit 2004 die Uniklinik für Innere Medizin III mit Hämatologie, Internistischer Onkologie, Hämostaseologie (Blutgerinnung), Infektiologie und Rheumatologie. Und er ist Gründer des gemeinnützigen Krebsforschungszentrums SCRI-LIMCR (Salzburg Cancer Research Institute – Labor für Immunologische und Molekulare Krebsforschung bzw. Center for Clinical Cancer and Immunology Trials).

Der Krebsspezialist und Leiter der Uniklinik für Innere Medizin III an den Salzburger Landeskliniken, Richard Greil, ist auch ein unermüdlicher Forscher: Greil veröffentlichte bislang 812 wissenschaftliche Beiträge bzw. arbeitete an so vielen Publikationen mit. Seine Arbeiten wurden weltweit in mehr als 34.500 weiteren Arbeiten zitiert. Welchen Einfluss seine Forschung weltweit auf seine Fachkolleginnen und -kollegen hat, hat sich nun in einem Ranking gezeigt: Das US-Unternehmen Clarivate Analytics verlieh Greil die Auszeichnung "Highly Cited Researcher" für 2021 und 2022. Das bedeutet: Der 65-jährige gebürtige Salzburger gehört im Bereich "Clinical Medicine" zu den weltweit meistzitierten Forschern ("Top ein Prozent"). Allein in der Analyse von Google Scholar sind mehr als 45.000 Zitationen von Greil evident.

Clarivate Analytics ist eine US-Firma, die den sogenannten Impact-Faktor für wissenschaftliche Publikationen und Forscherinnen bzw. Forscher ermittelt sowie auflistet, wie oft die Arbeiten von bestimmten Forschern zitiert werden. Der sogenannte Index (durchschnittliche Zahl der Zitationen pro Arbeit) liegt bei Greil in Google Scholar bei 99. Fünf seiner Arbeiten wurden sogar weltweit jeweils mehr als 1000 Mal zitiert. Greils Arbeiten sind zudem in den wichtigsten Medizinzeitschriften der Welt wie im "New England Journal of Medicine", in "Lancet", "Lancet Oncology" und "Nature" erschienen. Ihr kumulativer Impact-Faktor liegt bei etwa 7000.