Grenzgebiet OÖ/Flachgau: 18-Jähriger mit Schein auf Probe überschlug sich mit Pkw - er hatte fast 1,5 Promille

In der Nacht auf Sonntag war ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Lochen am See (OÖ) an der Grenze zum Flachgau mit seinem Pkw n einer langgezogenen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb seitlich in einem Feld liegen. Der Lenker wurde leicht verletzt.

BILD: SN/APA (ARCHIV/HOCHMUTH)/GEORG HOCH Symbolbild.