Grenzkontrolle Walserberg: Betrunkener 23-Jähriger prallte mit 100 km/h in Sattelzug

Die Polizisten konnten gerade noch ausweichen. Der betrunkene Lenker prallte ungebremst in das Heck eines Sattelzugs, der gerade die Grenze passierte. Alle vier Insassen des Pkws wurden verletzt.

Samstagabend ereignete sich an der Grenzkontrollstelle am Walserberg ein Unfall. Ein 23-jähriger Lenker näherte gegen 22 Uhr von Österreich kommen der deutsch-österreichischen Grenze. Kurz vor der Kontrolle soll der Lenker laut Polizei überraschend die Spur gewechselt haben. Statt der dort erlaubten zehn km/h raste der 23-Jährige mit 100 km/h auf die Kontrollstelle zu. Dort prallte er ungebremst in einen Sattelzug, der gerade dabei war, die Grenze zu passieren. Die Polizeibeamten an der Grenze versuchten den Lenker zuvor noch zum Anhalten zu bewegen, mussten sich dann jedoch selbst mit einem Sprung in Sicherheit bringen.

SN/leitner/brk/bgl Der Alkohol-Test ergab beim 23-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille.

Der Lenker des Kleinwagens - ein Renau Clio mit französischem Kennzeichen - wurde bei dem Aufprall verletzt, genauso wie die drei weiteren Insassen des Wagens. Die Polizisten und der Trucker blieben unverletzt. Der Alkohol-Test ergab beim 23-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille, weshalb die Polizei seinen Führerschein sicherstellte und ein Strafverfahren einleitete. Die Leitstelle Traunstein schickte das Bayerische und das Österreichische Rote Kreuz mit jeweils zwei Rettungswagen aus dem Berchtesgadener Land und aus Salzburg, den Einsatzleiter Rettungsdienst und den Löschzug Marzoll der Freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall zum Unfallort. Die Sanitäter versorgten die insgesamt vier mittelschwer Verletzten im Renault und brachten sie dann in Kliniken nach Bad Reichenhall, Traunstein und Salzburg. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und stellte den Brandschutz sicher. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro; der Renault war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des allgemein geringen Verkehrs kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen und auch keinen Verzögerungen bei den Grenzkontrollen