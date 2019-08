Grenzpolizei Piding "rettet" italienischem Geschäftsmann Besuch der Salzburger Festspiele

Aus allen Wolken fiel kürzlich ein italienischer Geschäftsmann. Auf der A 8, kurz vor der Grenze zu Salzburg, kontrollierten Grenzpolizisten aus dem bayerischen Piding seinen Pkw. Und mussten dem Fahrer mitteilen, dass sein Auto von den italienischen Behörden wegen Unterschlagung zur Sicherstellung ausgeschrieben ist. Somit rückte sein Vorhaben, nämlich der Besuch der Festspiele, zunächst in weite Ferne.

Der Italiener, so teilte am Mittwoch die bayerische Polizei in einer Aussendung mit, beteuerte daraufhin gegenüber den Beamten, er habe sämtliche Raten für seinen Audi im Wert von 50.000 Euro termingerecht und vollständig bezahlt. Da seine Angaben für die Polizisten sehr glaubhaft erschienen, begann der Vernehmungsbeamte der GPI Piding sofort damit, die Hintergründe für die Ausschreibung aus Südtirol zu ermitteln.

Letztendlich konnte ein Telefonat mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Carabinieri St. Ulrich schnell Licht ins Dunkel bringen. Der Geschäftsmann hatte wenige Tage zuvor lediglich seinen Autoschlüssel bei der italienischen Polizei als verloren gemeldet. Der mit der Anzeigenaufnahme betraute "frischgebackene" Carabinieri hatte jedoch, vor lauter Aufregung über seinen ersten Fall, versehentlich gleich das ganze Auto zur Sicherstellung ausgeschrieben.

Während die Beamten noch mit den Ermittlungen beschäftigt waren, schlüpfte der Geschäftsmann schon auf der Dienststelle in sein Festspiel-Outfit, um im Falle seines erhofften "Freispruchs" sein Ziel in Salzburg noch rechtzeitig zu erreichen.

Überglücklich über die Entwarnung konnte der Italiener kurz darauf die Dienststelle samt seinem Auto verlassen. Wie er tags darauf telefonisch mitteilte, erreichte er die Festspiele rechtzeitig und konnte eine grandiose Aufführung genießen. Auch nach der Aufführung ließ er seinen aufregenden Tag im Kreise seiner Freunde noch einmal Revue passieren - und war froh über die effiziente Ermittlungsarbeit der Schleierfahnder aus Piding.



Quelle: SN