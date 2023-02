Griff eines Samuraischwerts als Schalthebel im BMW eines 17-jährigen Tennengauers

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde am Freitag mit seinem getunten BMW in Kuchl von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellte dabei etliche Mängel fest: So fehlte an der Auspuffanlage der Dieselpartikelfilter und es war eine Klappe eingebaut, sodass die Abgase ungefiltert über einen "Seitenausgang" ins Freie strömen konnten. Weiters war der Schalthebel war durch den Griff eines Samuraischwertes ersetzt worden und die Begutachtungsplakette musste einem überbreiten undurchsichtigen "Tönungsstreifen" weichen.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.

Die Begutachtungsplakette lag teils zerkratzt im Handschuhfach. Dem Führerscheinneuling wurden die Kennzeichen und der Zulassungsschein abgenommen. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.