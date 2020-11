Grippeimpfstoffe sind in Salzburg vorerst vergriffen

Um einem weiteren Engpass entgegenzuwirken, hat das Land Salzburg weitere 17.500 Impfdosen über die Bundesbeschaffungsagentur bestellt.

Der Anruf kam am Freitag: "In den Salzburger Apotheken gibt es keine Grippeimpfstoffe mehr. Auch nicht für uns Mediziner. Eine ähnliche Situation gibt es auch in Kärnten und in Graz. Nur in Wien war ein Impfstoff für eine 91-jährige Frau zu bekommen."

Diese Wahrnehmung einer Salzburger Intensivmedizinerin konnte Kornelia Seiwald, Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer, auf Nachfrage der SN großteils bestätigen. Dass es momentan einen Engpass gebe, obwohl bereits eine große Lieferung von 25.000 Impfdosen Ende Oktober/Anfang November nach ...