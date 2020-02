Grippewelle in Salzburg auf dem Höhepunkt: 288 bestätigte Fälle im Spital

29 Patienten, die sich mit der echten Grippe infiziert hatten, mussten wegen der schwere der Erkrankung stationär im Salzburger Universitätsklinikum aufgenommen werden.

Während weltweit mit Spannung die Ausbreitung des Coronavirus verfolgt wird, erreicht auch die Grippesaison ihren Höhepunkt. Im Salzburger Uniklinikum wurden in der Vorwoche 288 Fälle der echten Grippe nachgewiesen. Die erste bestätigte Influenza-Infektion wurde am 13. November registriert. Seither konnten in dem Krankenhaus 566 Infektionen mit der echten Grippe nachgewiesen werden. 89 der Patienten mussten wegen eines schweren Verlaufs der Krankheit stationär aufgenommen worden. 29 Patienten mussten allein in einer Woche stationär aufgenommen werden.

"Von Influenza geht größere Gefahr aus als von Coronavirus"

Richard Greil, Primar der III. Medizin des Uniklinikums, betonte angesichts des Ausbruchs des Coronavirus, dass von der echten Grippe die weitaus größere Gefahr ausgehe. "Wir haben jedes Jahr zur Grippezeit mehrere beatmungspflichtige Patienten nach einer Influenzainfektion. Und da gibt es überhaupt keine Aufregung. Und die Leute impfen sich auch nicht gegen die Grippe, was sehr bedauerlich ist. Wir haben in Österreich Durchimpfungsraten unter zehn Prozent." Die tatsächliche Zahl der Erkrankten in Salzburg ist noch höher. Die Agentur für Ernährungssicherheit führt dazu Schätzungen durch. Die neueste Zahl stammt aus der Kalenderwoche 3: Da ging die AGES davon aus, dass von 100.000 Österreichern 1694 Personen an der Influenza erkrankt waren.



