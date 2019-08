Grödig: 20-Jährigen mit Pkw mitgeschleift - Polizei forschte Verdächtigen aus

Nach einem Sachschadenunfall eskalierte der Streit: Der vorerst Unbekannte fuhr auf den Salzburger los. Dieser wurde von der Motorhaube gegen eine Mauer geschleudert. Der Unfalllenker fuhr davon.

Am Samstagabend eskalierte der Streit zwischen zwei Pkw-Lenkern in Grödig. Ein 20-jähriger Salzburger wollte seinen Kontrahenten am Wegfahren hindern. Dieser stieg aber aufs Gas. Der junge Mann stürzte auf die Motorhaube, wurde einige Meter mitgeschleift und gegen eine Mauer geschleudert. Er musste in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Der Verdächtige ist laut Polizei teilweise geständig

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 63-jährigen Einheimischen als Verdächtigen ausforschen. Dieser zeigte sich nach Auskunft der Beamten bei der ersten Befragung teilweise geständig. Er wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und Diebstahls angezeigt. Der Mann soll die Fahrzeugschlüssel von einem Tisch eines Gasthauses entwendet und mit dem Pkw weggefahren sein. Das Auto wurde am Sonntagvormittag in Grödig aufgefunden - unversperrt.

Mit dem Seitenspiegel den Seitenspiegel des anderen Pkw gestreift

Anlass für den Streit war, dass der vorerst unbekannte Lenker in Fürstenbrunn mit seinem Seitenspiegel den Seitenspiegel des Autos des 20-Jährigen gestreift hatte und, ohne anzuhalten, davongefahren war.

Quelle: SN