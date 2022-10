Grödig: 64-jährige Fahrradlenkerin auf Zebrastreifen von Pkw erfasst

Die Rettung brachte die Verletzte ins Landeskrankenhaus nach Salzburg.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntagnachmittag eine 64-jährige Salzburgerin in Grödig verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrrad am Gangsteig von St. Leonhard kommend in Richtung Grödig gefahren. Auf Höhe der Kreuzung Marktstraße fuhr sie über den Zebrastreifen. Ein 66-jähriger Pkw-Lenker aus Grödig bemerkte die von rechts kommende Radfahrerin zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Die Rettung brachte die Verletzte ins LKH Salzburg. Beide Alkotests waren negativ, berichtet die Polizei.