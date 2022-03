Grödig: Alkolenker hätte Asfinag-Mitarbeiter bei Aufräumarbeiten beinahe überfahren

Wegen massiver Schäden in der Landwirtschaft dürfen 3800 geschützte Vögel abgeschossen werden. Der Naturschutzbund legt Beschwerde ein.

Es brauchte ein Vertragsverletzungsverfahren der EU, damit in Salzburg die Aarhus-Konvention umgesetzt wurde. Dem Land …

Wissen

Rund 5000 Menschen erkranken in Österreich jedes Jahr neu an Lungenkrebs. Etwa 4000 Menschen sterben daran. Ein Viertel der Todesfälle wäre laut Experten durch Früherkennung verhinderbar. In den USA gibt es …