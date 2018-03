Grödig: Autofahrerin rammt Traktor - zwei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend auf der Berchtesgadener Straße in Grödig ereignet.

Laut Polizeibericht war gegen 20 Uhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Traktor in Richtung seines Wohnortes Anif unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 34-jährige Frau aus Taxach (Hallein) mit ihrem Pkw.

Auf Höhe der Pension Leonharderhof prallte die Lenkerin mit ihrem Auto gegen das Heck der Zugmaschine. Trotz eingeleiteter Vollbremsung hatte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Der Aufprall war so stark, dass der Lenker der Zugmaschine aus der Fahrerkabine geschleudert und dadurch schwer verletzt worden ist. Auch die Autofahrerin erlitt Verletzungen (Alkotest: 0,0 Promille).

Das Rote Kreuz brachte die beiden Beteiligten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in Krankenhäuser. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

(SN)