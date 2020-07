Grödig: E-Bike-Fahrer stirbt bei Kollision mit Pkw

Der 59-Jährige erlag in der Nacht auf Freitag seinen schweren Verletzungen.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Grödig zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Pinzgauer fuhr mit seinem E-Bike entlang der L237. Zeitgleich bog eine entgegenkommende 38-jährige Flachgauerin mit ihrem Pkw links ab, dadurch kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß. Der Pinzgauer stürzte von seinem E-Bike und erlitt schwerste Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 59-Jährige in das Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Ein Alkotest bei der Pkw-Lenkerin verlief negativ. Ein Sachverständiger untersucht nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.

Quelle: SN