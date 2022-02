Grödig: Jugendliche filmten sich beim Zündeln - Anzeigen bei Staatsanwaltschaft

Drei jugendliche Zündler haben sich in Grödig Ärger mit Polizei und Staatsanwaltschaft eingehandelt - und lieferten per Handy-Video gleich selbst ein Beweismittel gegen sich selbst.

Am Sonntagabend hatten Anraine gemeldet, dass in der Nähe der Neuen Mittelschule in Grödig Jugendliche zündeln würden. Tatsächlich stellten alarmierte Polizisten dort eine starke Rauchentwicklung fest, die von einem nahegelegenen Holzpavillon ausging.

Dort glosten ein paar Haufen aus Zeitungspapier und Kartons vor sich hin. Im Polizeibericht heißt es dann weiter: "Nach einer kurzen Verfolgung konnten mehrere vom Vorfallsort flüchtende Jugendliche angehalten werden, wobei ein Zusammenhang von diesen zunächst vehement abgestritten wurde."

Das half aber gar nichts: Auf einem von den insgesamt drei Jugendlichen im Alter von 13-15 Jahren mitgeführten Handy konnte letztlich ein Video festgestellt werden, das die brennenden Papierstapel im Holzpavillon sowie die Teenager zeigt. Getrennte Befragungen der Beteiligten folgten und ergaben widersprüchliche Unstimmigkeiten sowie gegenseitige Beschuldigungen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grödig konnten die Flammen rasch löschen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Jugendlichen nordmazedonischer und Salzburger Herkunft bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.