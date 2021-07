Grödig: Pfarrer vertrieb Einbrecher bei nächtlichem Coup

Der Pfarrer von Grödig hat in der Nacht auf Samstag einen bislang unbekannten Einbrecher bei einem versuchten Coup im Pfarrheim vertreiben können.

Laut Polizeibericht hatte der Täter am Freitag gegen 22 Uhr versucht, durch die Hintertür in das Pfarrheim in Grödig einzubrechen. Der Täter wollte vermutlich mit einem Brecheisen die massive Holztür aufbrechen.

Der Pfarrer befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings zuhause, machte laut auf sich aufmerksam und konnte den Täter dadurch vertreiben. Dieser gelang somit nicht in das Gebäude und verließ das Grundstück in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe durch die beschädigte Tür ist bis dato nicht bekannt.