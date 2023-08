Grödiger Schulklasse gewann mit Hörspielen Kreativitätspreis

Die 6M-Klasse des Montessori-Oberstufenrealgymnasiums Grödig holte mit ihren selbstproduzierten Kurz-Hörspielen den Sieg beim "projekteuropa"-Wettbewerb des Bildungsministeriums.

Schülerinnen des MORG Grödig bei der Hörspielproduktion in der Radiofabrik.

Auf Basis von Zeitungsmeldungen entwickelten die Schülerinnen und Schüler Geschichten und erweckten Figuren zum Leben. Im Musikunterricht entstanden Melodien und Geräusche. Schließlich wurden die Szenen im Radiofabrik-Studio aufgenommen und geschnitten.

Mit diesem Projekt gewann die 6M-Klasse des MORG Grödig den "projekteuropa"-Kreativitätswettbewerb des Bildungsministeriums. Für die Schülerinnen und Schüler war die Hörspielproduktion eine aufregende und lehrreiche Erfahrung. "Es war eine ganz neue, lustige Erfahrung, eine Geschichte zu erfinden und diese dann nur durch Töne quasi zu verwirklichen. Wir hatten sehr viel Spaß und haben viel Neues gelernt", erzählt eine Schülerin der Gewinnerklasse und ergänzt: "Man plant alles selbst, man erstellt die Geschichte, das Drehbuch und nimmt alles selbst auf. Man sieht auch, wie lange es dauert, alles zu schneiden und wie viel Arbeit da reingeht."

Die Idee zum Hörspielprojekt kam von Alexander Naringbauer, Lehrer am MORG Grödig, die Umsetzung wurde von der Radiofabrik Schritt für Schritt begleitet. Carla Stenitzer, Ausbildungsleiterin der Radiofabrik : "Bei einem Hörspiel lernen die Schülerinnen und Schüler weit mehr als nur kreative Fähigkeiten. Sie lernen, wie Medien Geschichten erzählen, Emotionen vermitteln und Informationen transportieren können. Das ist umfassende Medienbildung, die heutzutage so wichtig ist. Mit den in mehrmonatiger Arbeit mithilfe der Radiofabrik entstandenen Kurz-Hörspielen überzeugten sie die Jury des Kreativitätspreises.

Die Radiofabrik hat in den 25 Jahren ihres Bestehens bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums unter dem Motto "Mehr als nur Radio" werden heuer 25 preisgekrönte Sendungen unter dem Titel "Mehr als nur ausgezeichnet" wiederholt. Im Flachgau ist die Radiofabrik auf UKW 107,5 MHz zu empfangen.

Der "projekteuropa"-Preis wird vom Österreichischen Austauschdienst im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vergeben und prämiert künstlerische Projekte in allen Kunstsparten von Schulen in ganz Österreich. Die Siegerprojekte werden auf der Website www.projekt-europa.at präsentiert.