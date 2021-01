Großalarm nach zwei Lawinenabgängen im Lungau

Mehr als 100 Einsatzkräfte, unterstützt von Hunden und vier Hubschrauberbesatzungen, suchten nach angeblich verschütteten Freeridern.

Bezirksalarm gab es neuerlich für die Bergrettung im Lungau, nachdem am Montag gegen Mittag zwei Lawinenabgänge gemeldet worden waren. "Nach ersten Informationen hieß es, dass im Gebiet des Speierecks im Gemeindegebiet von Mauterndorf, im Bereich des kleinen Landschütz, einer beliebten Freerider-Strecke, eine große Staublawine abgegangen ist, vier Freerider dort gesehen worden seien", schilderte Maria Riedler, Sprecherin der Salzburger Bergrettung, die selbst mit ihrem Hund im Sucheinsatz gestanden ist. Gegen 14.14 Uhr kam die Information: Man habe keine Spuren gefunden, auch keine Signale möglicher Verschütteter. Auch die Hunde hätten keine Hinweise finden können.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits rund 100 Einsatzkräfte von Bergrettung, Rotem Kreuz, Alpinpolizei und Feuerwehr sowie die Besatzungen der Notarzthubschrauber "Martin 1", "Alpin-Heli 6", sowie "RK 1" aus Kärnten und der Salzburger Polizeihubschrauber "Libelle" im Suchgebiet.

Nahezu zeitgleich soll im Gemeindegebiet von Zederhaus im Bereich Griessenspitze eine weitere Lawine abgegangen sein. Ob es dort Verschüttete gegeben hat, war um 14.30 Uhr noch nicht bekannt.

Erst am Sonntag hatte es im Lungau einen ähnlichen Einsatz gegeben. Dieses Mal ging ein Schneebrett am Großen Königsstuhl ab. Vier Skitourengeher aus der Steiermark und aus Salzburg wurden beim Aufstieg auf den Königsstuhl vom Rosaninsee aus von einem Schneebrett erfasst und mitgerissen. Zwei Tourengeher wurden dabei teilweise verschüttet, einer komplett. Der Verschüttete, ein 28-jähriger Steirer aus Judenburg, konnte von seinen Begleitern nach etwa 15 Minuten gefunden und ausgegraben werden. Die alarmierten Bergretter aus Tamsweg und Muhr versorgten den Verletzten gemeinsam mit einem Rettungshubschrauberteam aus Kärnten. "Der Mann dürfte eine Oberschenkelfraktur erlitten haben", so Hannes Kocher, der Bezirksleiter der Lungauer Bergrettung. Nach der Erstversorgung durch zwei anwesende Ärzte und Notfallsanitäter wurde der Tourengeher mittels Taubergung geborgen und in ein Krankenhaus nach Kärnten geflogen. Im Einsatz standen neben sieben Bergrettern aus Tamsweg und Muhr und einem Hundeführer der Bergrettung noch Alpinpolizei und das ÖAMTC-Hubschrauberteam aus Kärnten.

Wegen der derzeit sehr angespannten Lawinensituation in den Lungauer Nockbergen appellierte der Bezirksleiter an die Tourengeher, sich defensiv am Berg zu verhalten bzw. auf Skitouren zu verzichten.