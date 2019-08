Großarl: 25-jähriger Arbeiter stürzte mit Bagger ab

Schwerer Arbeitsunfall am Montag auf dem Kreuzogel in Großarl.

Ein 25-Jähriger ist am Montag bei Wegebauarbeiten auf der Bergstation des Kreuzkogels in Großarl mit seinem Bagger abgestürzt. Das Fahrzeug hatte sich dabei mehrmals überschlagen und kam erst nach rund 70 Metern in unwegsamem Gelände zum Stillstand - es wurde komplett zerstört. Nach Angaben der Polizei wurde der Baggerfahrer beim Absturz aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf sowie am rechten Bein. Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.

Quelle: SN