Großarl: Alkolenker rammte Gartenmauer

Der 28-jährige Unfalllenker musste in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert werden.

In den frühen Morgenstunden wollte in Großarl ein 28-jähriger Pkw-Lenker, nach einem Lokalbesuch am Donnerstag, noch zu seinem in der Nähe befindlichen Personalzimmer fahren. Dabei stieß er mit dem von ihm gelenkten Fahrzeug im Ortszentrum von Großarl gegen eine Gartenmauer. Der Lenker wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach verbracht. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab 1,9 Promille.

