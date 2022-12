Unbekannte Täter entwendeten aus mehreren Gästezimmern eines Hotels in Großarl Bargeld. Das meldete die Polizei am Sonntag. Die Diebestour hat sich demnach bereits am Freitag ereignet.

Der Schaden liegt im niederen vierstelligen Euro-Bereich, wie in der Presseaussendung steht. Die Ermittlungen laufen.