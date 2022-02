Großarl: Einfamilienhaus geriet in Brand

Am Donnerstagabend fing ein Einfamilienhaus in Großarl im Pongau Feuer. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20 Uhr abends am Donnerstag bemerkte in Großarl eine 26-jährige Einheimische einen Brand bei dem Einfamilienhaus ihres Nachbarn. Der Brandherd befand sich im oberen Stock und breitete sich schnell aus, wie die Polizeidirektion Salzburg am Freitagmorgen bekannt gab. Der Freund der Zeugin alarmierte über Notruf die Feuerwehr. Die beiden 57-jährigen Hausbewohner waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause und trafen kurz nach Beginn der Löscharbeiten am Brandort ein. Die Freiwillige Feuerwehren Großarl, Hüttschlag und St. Johann im Pongau waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 117 Männern und Frauen im Einsatz. Um das Feuer unter Kontrolle bringen zu können, mussten die Einsatzkräfte von der Großarler Ache, über mehrere Pumpstationen, eine Schlauchleitung bis zum Brandobjekt legen. Die Löscharbeiten waren durch die starken impulsartigen Sturmböen zusätzlich erschwert worden. Gegen 22 Uhr hatten die Feuerwehren den Brand großteils unter Kontrolle gebracht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.