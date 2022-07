Großarl feierte ein großes Fest für die "Ausgroasten"

Die "Musikantenroas" in Großarl hat schon Tradition. Traditionell werden zu diesem Fest die "Ausgroasten" besonders eingeladen. Großarlerinnen und Großarler, die heute woanders leben. Viele davon nutzen die spezielle Gelegenheit, ihrer alten Heimat einen Besuch abzustatten.

Zum 21. Mal fand am Sonntag in Großarl die "Musikantenroas" statt. "Roasn" heißt in diesem Fall weiterziehen: Sänger und Musikanten singen und spielen in Gasthäusern und auf Plätzen, um nach einer gewissen Zeit an einen anderen Ort zu wechseln. Auf diese Weise kommen Besucherinnen und Besucher in den Genuss, an einem Platz mehrere Gruppen zu hören.



Hotelier Anton Knapp legte den Einladungen auch Gutscheine bei

Im Mittelpunkt des Festes stehen Einheimische, die Großarl aus verschiedensten Gründen ...