Großarl tankt im Fußball-Derby gegen Hüttschlag vor 1350 Zuschauern viel Selbstvertrauen

Nach dem 4:1-Heimsieg gegen den Erzrivalen Hüttschlag rechnet sich Großarl auch gegen die heimstarken Lenzinger Zählbares aus.

Diesen Tag werden die Großarler Kicker so schnell nicht vergessen: Am vergangenen Samstag feierten sie vor 1350 Zuschauern einen 4:1-Heimsieg gegen den Erzrivalen Hüttschlag. "Ein historischer Tag für unseren Verein und eine Werbung für den Amateurfußball", freute sich Großarls Sektionsleiter Markus Schwab. Mann des Spiels war Christoph Diess: Der Torjäger erzielte drei Treffer und zerlegte den Gemeindenachbarn damit fast im Alleingang.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf in der 1. Klasse Süd sind die Großarler zufrieden. "Wir finden uns im gesicherten Mittelfeld wieder. Der Abstand zu den vorderen Rängen ist nach zehn Runden nicht so groß", sagt Schwab, dessen Truppe als Sechster nur drei Punkte Rückstand auf Rang zwei hat. Am kommenden Samstag warten nun die heimstarken Lenzinger. "In Lenzing hängen die Trauben hoch. Der Sieg gegen Hüttschlag gibt uns aber Selbstvertrauen, vielleicht gelingt uns eine Überraschung."

Nicht ganz vom Tisch ist für Schwab eine Fusion mit Hüttschlag. "Es gab schon Gespräche, die aber wieder abgebrochen wurden. Die Spieler beide Vereine waren letztendlich klar dagegen. Ich gehe aber davon aus, dass beide Vereine über kurz oder lang gemeinsame Sache machen werden", betont Schwab.