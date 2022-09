Sämtliche Tiere konnten gerettet werden.

Am Samstagabend ist ein landwirtschaftliches Gebäude in Großarl in Vollbrand geraten. Nach Informationen der Feuerwehr Salzburg konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten alle Tiere aus dem brennenden Gebäude retten. Meherere Saugstellen wurden errichtet. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Großarl, Hüttschlag, Sankt Johann und Schwarzach.