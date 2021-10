Großarl: Lenker kam mit Pick-up von Straße ab und rammte Stromkasten

Heikle Situation nach einem Verkehrsunfall in Großarl: Ein Pick-up-Fahrer war nach einem medizinischen Notfall mit seinem schweren Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Stromkasten geprallt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch am frühen Vormittag, die Freiwillige Feuerwehr wurde per Sirene um 8:23 Uhr alarmiert. Die Erstmeldung "Lkw gegen Haus" stellte sich in der Moargasse dann wie folgt dar:

Auf Grund eines medizinischen Notfalls kam der Fahrer eines Pick-ups der Marke Mercedes vom Weg ab, durchbrach mit dem mehr als zwei Tonnen schweren Fahrzeug einen Zaun und überfuhr einen Stromkasten.

Der Patient wurde nach de Erstversorgung wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die zuständige Elektrizitätsgesellschaft schaltete den Strom ab, danach erfolgte die Fahrzeugbergung. "Mithilfe eines privaten Teleskopladers und durch eine provisorisch errichtete Holzrampe konnte das Fahrzeug schonend über den Stromkasten geborgen und durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert werden," hieß es im Einsatzbericht der Feuerwehr.