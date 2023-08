Großarl: Lenker stürzte mit seinem Pick-up 40 Meter über steiles Gelände ab

Zu einer aufwändigen Rettungs- und Bergungsaktion ist es in der Nacht auf Montag in Großarl gekommen. Ein Pritschenwagen war 40 Meter abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach ein Uhr früh auf einem Güterweg in fast 1700 Meter Höhe im hinteren Ellmautal in Großarl. Ein 45-jähriger Einheimischer war laut Polizei mit seinem Pick-up aus bisher unbekannter Ursache talseitig vom Forstweg abgekommen und rund 40 Meter über eine steile freie Weidefläche abgestürzt.

Anschließend kam das Fahrzeug bei einem Baum zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker wurde durch den Absturz aus dem Unfallfahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt einige Meter neben dem Unfallfahrzeug liegen. Der schwer verletzte 45-Jährige konnte noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren.

Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Großarl 39 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsteams des Roten Kreuzes, Ehrenamtliche der Bergrettung, Gemeindearzt Ernst Toferer sowie die Polizei.