Großarl: Mit 1,86 Promille auf dem Heimweg vom Zeltfest

Ärger mit den Behörden hat sich ein 16-jähriger Pongauer eingehandelt. Eigentlich wollte er selbst Anzeige erstatten, doch der Plan ging im wahrsten Sinn des Wortes in die Hose.

Chronik

Eine 22-jährige Autolenkerin ist in der Nacht auf Sonntag auf der Filzmooser Landesstraße in Eben im Pongau in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Betonleitwand gekracht.