Großarl: Urlauber-Mädchen geriet unter Pkw

Das eineinhalb jährige Mädchen spielte vor einem Hotel an einer Wasserlache. Ein Autofahrer übersah sie.

Das Mädchen aus Deutschland war am Samstag kurz nach 18 Uhr unbemerkt zu einer Wasserlache gegangen, die sich direkt bei der Zufahrt zum Parkplatz des Hotels befand. Ein 75-jähriger Einheimischer, der sein Auto zum Parkplatz des Hotels lenkte, übersah trotz niedriger Geschwindigkeit das spielende Mädchen. Dieses kam laut Polizei von vorne unter dem Auto zu liegen. Das Kind steckte danach in der Mitte des Fahrzeuges fest. Passanten, die das bemerkt hatten, konnten das Auto mit Körperkraft hochheben und das Mädchen herausziehen. Nach der Erstbehandlung durch den ortsansässigen Arzt, wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Schwarzach geflogen.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Der mit dem geschockten Fahrzeuglenker durchgeführte Alkomattest ergab 0,00 Promille.

Quelle: SN