Betrugsversuch an Rentner in Großarl: Zwei Bayern als falsche Polizisten festgenommen

Einen Fahndungserfolg in Zusammenhang mit einem telefonischen Betrugsversuch an einem einheimischen Pensionisten meldet die Polizei aus Großarl.

Falsche Polizisten scheiterten in Großarl.

Nach einem Betrugsversuch mit der Falsche-Polizisten-Masche sind am Freitag in Großarl zwei Bayern (18 und 19 Jahre alt) festgenommen worden. Die beiden Männer aus dem Landkreis Traunstein werden beschuldigt, einen 71-jährigen Großarler dazu verleitet zu haben, Geld zu beheben, um dieses an angebliche Polizisten zu übergeben.

Bereits Donnerstagabend hatte eine unbekannte Frau telefonisch Kontakt mit dem 71-Jährigen aufgenommen. Sie gab sich als Kriminalbeamtin aus, die bei Ermittlungen auf die Hilfe von ihm angewiesen sei. Er solle so viel Bargeld wie möglich beheben und bei sich zu Hause aufbewahren.

"Das ist Falschgeld - wir holen es ab"

Nachdem der Pongauer dem nachgekommen war und auf Aufforderung die Seriennummern der Scheine telefonisch durchgab, wurde ihm mitgeteilt, dass es sich um Falschgeld handle, das später abgeholt und sichergestellt werde. Weiters wurde ihm untersagt, jemandem von den Gesprächen zu erzählen.

Der Sohn des 71-Jährigen erfuhr dennoch von der Sache und erzählte sie einem Freund. Dieser wurde misstrauisch und verständigte Freitagnachmittag die Polizeiinspektion St. Johann.

Sieben Polizeistreifen gingen in Stellung

Die echten Polizisten leiteten sofort alle nötigen Maßnahmen in die Wege. Der 71-Jährige wurde angewiesen, die ständigen Telefongespräche, in denen der Mann von den Betrügern hingehalten und unter Druck gesetzt wurde, normal weiterzuführen. Als schließlich ein Übergabetermin fixiert wurde, positionierten sich sieben Polizeistreifen an strategisch günstigen Stellen.

Gegen 19:30 Uhr fuhren die beiden Beschuldigten mit einem Pkw in der Nähe des Wohnhauses vor. Der 19-Jährige stieg aus und wurde kurz darauf direkt vor dem Haus festgenommen, der 18-jährige Komplize im Fahrzeug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden der Pkw und die beiden Mobiltelefone der zwei Festgenommenen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt.