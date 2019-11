Nach sieben Monaten in der Hauptschule, findet die heilige Messe am Wochenende erstmals wieder in der Kirche statt. Der Grund ist eine große Sanierung, die im Frühjahr fortgesetzt wird.

SN/franz taferner Ab Samstag werden die Gottesdienste wieder in der Kirche gefeiert. Pfarrer Egbert Piroth und Pfarrkirchenrats-Obmann Rupert Gschwandtl freuen sich.