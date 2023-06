Großarler Seilbahner investieren 45 Millionen Euro

Einige Wochen ist es her, dass der Oberste Gerichtshof (OGH) die "Skischaukel Großarltal-Dorfgastein Aktiengesellschaft" für rechtswidrig erklärt hat. Dadurch wurde ein Nachholbeschluss der alten und nun wieder am Ruder befindlichen Großarler Bergbahnen GmbH & Co. KG notwendig. Im Rahmen einer Generalversammlung wurden die bereits in die Wege geleiteten Großprojekte und ein in Planung befindlicher Seilbahnbau bestätigt. Mit Mehrheiten von über 90 Prozent, sagt Gerhard Lindorfer. Er war bisher Vorstand der AG und arbeitet aktuell mit seiner Firma als Auftragnehmer. Die ...