Großarltal: Bei Fahrt von der Alm rund 250 Meter abgestürzt

Schwieriger Einsatz für die Rettungskräfte am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Großarltal. Ein Auto war nahe der Aualm am Fuß des Schuhflickers in Großarl vom Weg abgekommen.

SN/robert ratzer Einsatz für die Rettung in den frühen Morgenstunden (Symbolbild).