Großbaustelle im Nonntal: Karolinenbrücke bis März nur noch einspurig befahrbar

Die Salzburg AG lässt die Wasserleitungen im Bereich der Nonntaler Brücke erneuern. Am Donnerstag starteten die Bauarbeiten. Bis Ende März ist der Verkehr über die Brücke nur eingeschränkt möglich.

Die Salzburg AG erneuert die Leitungen im Bereich der Karolinenbrücke im Nonntal. Die Bauarbeiten haben am Donnerstag begonnen. Die Brücke ist in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar.

Ab März: Brücke in der Nacht komplett gesperrt

In zwei Wochen wird zudem die Zufahrt zur Brücke auf der Höhe des Dr.-Franz-Rehrl-Platzes in der Nacht komplett gesperrt sein. "In 14 Tagen beginnt der zweite Bauabschnitt. Dafür wird der Verkehr zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr umgeleitet", heißt es von der Salzburg AG. Autofahrer müssen stadtauswärts über die Staatsbrücke ausweichen. Von der Gegenseite ist die Auffahrt auch in den Nachtstunden möglich. Für Fußgänger und Radfahrer ist der Geh- und Radweg zu jeder Zeit benutzbar.

Die Bauarbeiten finden in vier Abschnitten statt. Dabei wird die Gas- und Wasserleitung saniert. "Im Zuge des Bauablaufs ist es notwendig, zwei Etappen in die Nachtstunden zu verlegen", heißt es von der Salzburg AG. Die Arbeiten an der Wasser-Hauptverteilungsleitung dauern voraussichtlich bis Ende März an.

