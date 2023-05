Großbetrug mit Autoleasing im Pongau: Das Urteil fiel fünf Jahre nach Anklageerhebung

Drei Jahre teilbedingte Haft (eines davon unbedingt) in Salzburg für 63-jährigen Angeklagten wegen Betrugs und Untreue.

Der 63-jährige, aus Vorarlberg stammende Angeklagte wurde jetzt am Landesgericht Salzburg verurteilt.

Im Jahr 2018 hatte Staatsanwältin Sabine Krünes die Anklage eingebracht, 2019 wurde der Schöffenprozess am Landesgericht eröffnet - und erst vier Jahre später, am Donnerstag, fiel nun das Urteil: Ein inzwischen 63-jähriger Vorarlberger, der laut Anklage über einen von ihm im Pongau gegründeten Verein im Jahr 2017 gleich 84 Vereinsmitglieder um insgesamt 417.000 Euro geprellt und zudem zwei Personen Darlehen in Höhe von 200.000 bzw. 60.000 Euro herausgelockt hatte, erhielt drei Jahre teilbedingte Haft. Ein Jahr davon wurde unbedingt verhängt, das Urteil ist rechtskräftig.

Dem Ermittlungen zufolge hatte der jahrelang leugnende und nunmehr voll geständige 63-Jährige Vereinsmitglieder mit angeblich sehr günstigen Konditionen für geleaste Autos angelockt. Fast alle Mitglieder leisteten in der Folge Vorauszahlungen für ein Auto, bekamen dann aber fast alle keines zu sehen - und auch keine Rückerstattung ihrer Vorauszahlung. Der bislang unbescholtene 63-Jährige stand nun im Prozess ein, die damals kassierten Gelder bewusst zweckwidrig verwendet zu haben.