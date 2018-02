Großbrand auf Bauernhof in Forstau

Das Feuer brach im Stall aus. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf zwei Wohngebäude verhindern.

Kurz nach Mitternacht brach am Mittwoch in einem Stallgebäude in Forstau ein Brand aus. "Wir wurden um 0:10 Uhr alarmiert", sagte Einsatzleiter und Ortsfeuerwehrkommandant Johann Tullius. "Unmittelbar nach unserem Eintreffen stand der Stall in Vollbrand. Die Tiere - Kühe und Pferde - hatte der Landwirt schon aus dem Stall gebracht."

Der Stall war nicht mehr zu retten. Durch die Feuerwehren aus Forstau, Radstadt, Altenmarkt, St. Johann und Bischofshofen, die mit 106 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf zwei nahe am Stall stehende Wohnhäuser verhindert werden. Es handelt sich um das Bauernhaus und eine dazugehörige Pension. 20 Urlauber, die in der Pension untergebracht waren, konnten ebenso wie die Besitzerfamilie rechtzeitig das Haus verlassen. Die Gäste wurden vorläufig in anderen Häusern untergebracht. Durch die große Hitze wurden fünf Pkw beschädigt.

Der Einsatz bei Temperaturen um -18 Grad dauerte bis 8 Uhr früh. Die Wasserversorgung vom naheliegenden Schreinbach gestaltete sich aufgrund der frostigen Temperaturen sehr schwierig, zudem führt dieser Bach derzeit sehr wenig Wasser. So wurden von den nachrückenden Feuerwehren Zubringerleitungen von Hydranten und von der Beschneiungsanlage der nahen Fageralm Bergbahnen errichtet. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

(SN)