Großbrand auf Bauernhof in Taxenbach

Für die Feuerwehren wurde Alarmstufe 3 plus ausgelöst.

Auf dem Kleinsonnberg im Taxenbacher Ortsteil Högmoos ist am Montagvormittag ein Großbrand ausgebrochen. Um 10:13 rief ein Landwirt die Feuerwehr an. Es wurde Alarmstufe 3 plus ausgelöst. Die Feuerwehren aus Taxenbach, Lend, Bruck und Dienten sowie das Einsatzleitfahrzeug aus Saalfelden mit insgesamt 137 Leuten sind im Einsatz. Laut dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten Klaus Portenkirchner ist das Wirtschaftsgebäude des Bauernhofs komplett abgebrannt. Das Wohnhaus war nicht in Gefahr. Die Arbeiten waren kurz nach Mittag noch im Gange. Das gesamte Heu wird aus dem Gebäude geräumt, um alle Glutnester zu finden. Die Feuerwehr musste von dem auf 1000 Meter Höhe gelegenen Hof eine vier Kilometer lange Löschleitung zur Salzach im Tal legen. Verletzt wurde bisher niemand, so Portenkirchner. Zur Brandursache konnte er noch nichts sagen. Brandermittler sind vor Ort.

Quelle: SN