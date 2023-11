Am Sonntagabend ist in Bergheim ein Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Bergheim ist mit allen Löschzügen und der Drehleiter Oberndorf vor Ort.

BILD: SN/CHRIS HOFER Die Einsatzkräfte versuchen die Flammen bei einem Dachstuhlbrand in Bergheim zu löschen.