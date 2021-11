Großbrand in Entsorgungsfirma

In St. Johann im Pongau wurde am Mittwochabend Großalarm ausgelöst.

In einem Entsorgungsunternehmen in St. Johann war am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Laut Angaben des Landesfeuerwehrkommandos stand eine Halle der Firma, in der Gewerbemüll gelagert war, in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung wurden alarmiert. Es wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Mehr als 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Von den Einsatzkräften aus Golling und Bad Gastein wurden außerdem ferngesteuerte Löschfahrzeuge nach St. Johann gebracht. Diese Kettenfahrzeuge sind eigentlich für Tunnelbrände vorgesehen. Die Nachbarn wurden aufgefordert, die Fenster zu schließen. Die Brandursache war zunächst noch unklar.