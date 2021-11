Großbrand in Mülldeponie

In St. Johann im Pongau wurde am Mittwochabend Großalarm ausgelöst.

In einem Entsorgungsunternehmen in St. Johann im Pongau war am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Laut Angaben des Landesfeuerwehrkommandos stand eine Halle der Firma, in der Gewerbemüll gelagert wurde, in Vollbrand. Sieben Feuerwehren wurden gegen 22:00 Uhr alarmiert. Aufgrund des Vollbrandes wurde Alarmstufe 4 ausgerufen. Insgesamt waren 185 Feuerwehrleute mit 14 Atemschutztrupps im Einsatz. Von den Einsatzkräften aus Golling und Bad Gastein wurden außerdem ferngesteuerte Löschfahrzeuge nach St. Johann gebracht. Diese Kettenfahrzeuge sind eigentlich für Tunnelbrände vorgesehen. "Derzeit geht keine Gefährdung für die Bevölkerung aus, die Anrainer werden jedoch ersucht, ihre Fenster geschlossen zu halten", vermeldete die Feuerwehr am Mittwochabend auf Facebook. Laut der Feuerwehr hatte sich das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Müllsortieranlage entzündet. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.