Große Aufregung um den Wolf

Die "PN" waren auf Lokalaugenschein im Tal der Almen, wo die Betroffenheit nach den Wolfsrissen bei allen groß ist: Die Rückkehr des Wolfes gefährde die bestehende klein strukturierte Land- und vor allem Almwirtschaft, lautet der Tenor.

"Die Betroffenheit ist groß", so Silvester Gfrerer, der Vertreter des Alm- und Bergbauernvereins, "aber nicht nur bei den geschädigten Bauern, sondern im ganzen Tal herrscht Unverständnis. Wenn so kleine Familienbetriebe, alle im Nebenerwerb, betroffen sind, so fragen sich viele ob ...