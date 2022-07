"Große Ehre und Freude" für Blasmusik-Landesobmann

Der langjähriger Obmann des Salzburger Blasmusikverbands Matthäus "Hois" Rieger erhielt kürzlich hohe Ehren vom Bundesverband. Zudem feiert er ein rundes Bühnenjubiläum. Aber von "Musi-Pension" keine Spur.

50 Jahre als Blasmusiker wie Matthäus "Hois" Rieger, dieses Jubiläum feiern ja durchaus einige. Aber wohl nur wenige können auf das Maß an Umtriebigkeit zurückblicken, das der Scheffauer an den Tag gelegt hat. Dafür wurde ihm Mitte Juni vom Österreichischen Blasmusikverband nun das Verdienstzeichen in Gold verliehen. "Es ist wirklich eine große Ehre und Freude", meint er.

Der gebürtige Annaberger kam mit sieben Jahren zur TMK Lungötz und spielte dort bis 1988, als er in Scheffau die dortige ...