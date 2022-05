Große Emotionen bei der Bezirkstour der Festspiele

Das Jugendprogramm der Salzburger Festspiele kommt in die Bezirke: Am Donnerstag feierte das erste Stück Premiere in Hallein.

Es geht um die ganz großen Emotionen im heurigen Jugendprogramm der Salzburger Festspiele: Das Musiktheater "WUT" und das Schauspiel "Ich lieb dich" gastieren ab sofort als mobile Produktionen in 20 Spielorten von Abtenau bis Zell am See. "Gefühle sind natürlich ein Riesenthema für Kinder und Jugendliche, grade nach zwei Jahren Pandemie", sagt Ursula Gessat, Leiterin des Jugendprogramms der Festspiele. "WUT" basiert auf Texten von Toon Tellegen, die "im besten Sinne unpädagogisch sind, aber auch poetisch", sagte "WUT"-Regisseur Sebastian ...