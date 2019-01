Große Freude, als der Strom wieder da war

SN-Lokalaugenschein am Rengerberg in Bad Vigaun, wo zahlreiche Familien mit Kindern seit Tagen in ihren Häusern ausharren müssen.

Es ist eine Schneewüste: Nicht anders lässt sich die Situation am Rengerberg, einem Ortsteil von Bad Vigaun, beschreiben. Meterhoher Schnee, zugewehte Hauseinfahrten und eine unheimliche Stille. Seit nunmehr knapp einer Woche sind rund 100 Haushalte de facto von der Außenwelt abgeschnitten, und besonders schlimm: Viele Familien mussten auch ohne Strom in ihren vier Wänden ausharren. Wie beispielsweise Familie Gerhard und Sieglinde Ramsauer mit ihren drei Kindern im Alter von sechs, zehn und 13 Jahren.