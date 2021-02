Große Impfstoffmengen für Salzburg erst im zweiten Quartal zu erwarten

Etwas mehr als 13.000 Menschen sind in Salzburg bisher vollständig gegen Covid-19 geimpft. Ab April könnte es schneller gehen - bis Ende Juni sollen mehr als 200.000 Dosen geliefert werden.

"Bereich wird videoüberwacht", steht auf dem Hinweisschild, das über den beiden unscheinbaren Gefriertruhen in der Lagerhalle der Firma Jacoby Pharma in Hallein hängt. Wobei der Blick auf die Anzeige, die minus 74 Grad Celsius zeigt, bereits erahnen lässt, dass sich hier keine handelsüblichen Geräte in Betrieb befinden, sondern sogenannte ULT-Freezer (Ultra-Low Temperature, Anm.), erklärt Geschäftsführerin Sonja Jacoby.

Der Grund für die Verstärkung der Überwachung: In den Kühltruhen wird der knappe Coronaimpfstoff von Biontech-Pfizer gelagert, der derzeit wie jener ...